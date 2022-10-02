Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ТСН.
"Росія не може саме зараз зупинитись, бо це тільки пришвидшить її розділення і руйнацію. Росія загнала себе в глухий кут, з нього ще реально вийти. Це визнання, що все це сталося помилково, вихід за адмінкордони 1991 року і початок вибудовування якогось діалогу з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади", – пояснив Буданов.
За його словами, в рф вже йдуть певні підготовчі процеси до усунення путіна від влади.
"Є суперництво, це не один кандидат [в наступники путіна], їх кілька. Про певних з них інформація в ЗМІ просочується, певних – ні", – переконаний глава розвідки.
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Буданов також додав, що трансфер влади в рф може мати позитивні наслідки для України лише за певних умов.
"Він дасть Україні плюс лише в одному випадку – якщо вони приймуть цю парадигму сприйняття світу, захочуть видозмінитися. Це перша умова. Друга – ми чітко зробимо висновки про те, що було ці всі роки, і будемо правильно вибудовувати наше життя. У всіх інших випадках це нічого не змінить", – наголосив очільника ГУР.
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