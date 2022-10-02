Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули.
"На жаль, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів. На місці події наразі працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС.❗️Вкотре наголошую: в області проведене експрес розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж - займе роки", — наголосив Чаус.
Крім того, 2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі Сумської області на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком". Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Автомобіль з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі. У салоні було 4 людей. Троє постраждалих у лікарні. Один, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм. На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються.
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Як додав очільник ОВА, Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.
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