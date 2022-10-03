Путін може завдати удару по аеропортах у Польщі, через які надходить західна військова допомога для України.

Коли путін остаточно усвідомлює, що програє війну в Україні, він може завдати ударів по польських аеропортах, через які надходить західне озброєння для ЗСУ. Таку заяву зробив сенатор США Марко Рубіо в ефірі телеканалу CNN.

Він уточнив, що такий відчайдушний крок путина може змусити ситуація на фронті. Зараз вона плачевна, якщо путін зрозуміє, що програє в Україні через постачання озброєнь Заходом, то "цілком можливо, що він може в кінцевому підсумку завдати удару по деяким з цих точок розподілу, через які проходять поставки, зокрема в Польщі".

"Багато говорять про ядерні удари, але мене турбує можлива російська атака всередині території НАТО. Наприклад, націлена на аеропорт у Польщі або на якийсь інший розподільчий пункт", - сказав Рубіо, додавши, що НАТО на такий удар відповідатиме.

Раніше ми писали, що голова Чечні рамзан кадиров та власник ПВК "Вагнер" євгеній пригожин підірвали публічне лідерство російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни. В ISW нагадали, що кадиров 1 жовтня звинуватив російське військове командування у нездатності оперативно відреагувати на погіршення ситуації навколо Лимана. пригожин повторив критику. Їхні заяви вплинули на російський інформаційний простір. На думку експертів, кадиров і пригожин зламали кремлівський наратив, який намагався пом'якшити удар поразки навколо Лимана.

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