Не всі представники так званої "кремлівської верхівки" поділяють імперські амбіції старого диктатора путіна і шукають можливості уникнути російського лідера, щоб врятувати свій стан. Про це заявив представник прес-служби ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, окремі представники кремлівської верхівки самі перебувають у пошуку каналів та комунікацій із Заходом та Україною. Російські "еліти" хочуть убезпечити себе, свій стан та відмежуватися від диктатора. Прізвища представник ГУР відмовився назвати, бо вони "ще можуть знадобитися".

"Тому нехай вони поки що будуть приховані. Проте, можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської росії, далеко не все в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний путін" і справді схиблений диктатор Не всі поділяють історичні позиції Медведєва, Патрушева та ін. всередині Росії, безумовно, посилюватиметься», – каже Юсов.

Представник ГУР Міноборони впевнений: на путіна чекає фіаско. Питання лише в тому, що чекає на диктатора: політичне фіаско, міжнародний трибунал, палацовий переворот або суд Лінча на вулиці.

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