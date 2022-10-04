Ілон Маск зробив нову заяву після скандалу: "Я все ще дуже підтримую Україну, але..."

В Офісі президента України назвали можливі причини дивним заявам Ілона Маска, які обурили не лише українців, а сам бізнесмен зробив чергову заяву.

Так, на скандальний твіт Ілона Маска, в якому він по суті запропонував Україні капітулювати і піти на кремлівський варіант "миру", відповів і президент Литви.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

"Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва проголосували за це. Просто говорю", - написав Гітанас Науседа у Twitter.

У свою чергу, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що коли йому потрібен буде сантехнік, він звернеться до Маска.

«Наступного разу, коли мені потрібен буде сантехнік, я подзвоню Ілону Маску. Він не займається сантехнікою? Тоді в чому річ, чому він говорить про міжнародні відносини та внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік кращий, ніж думки Маска щодо незаконно окупованих територій іноземної держави», — написав Кислиця.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 3, 2022

На скандальний твіт також, нагадаємо, відреагували президент України Володимир Зеленський, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Пізніше Ілон Маск запевнив, що все ще підтримує Україну та пояснив, що його непокоїть.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масова ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу. Готівкові затрати SpaceX на запуск і підтримку Starlink в Україні на даний момент становить близько 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Зрозуміло, що ми за Україну", - написав Ілон Маск.

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Тим часом, причину дивних заяв Ілона Маска спробував пояснити радник ОП Олексій Арестович.

«По-перше, там передвиборна кампанія у розпалі. Маск більше симпатизує республіканцям, а вони мають достатню кількість людей, які дивні думки такого роду живлять. А по-друге, на заході є інтелектуальний тренд проти насильства та непричинення зла. Треба розуміти, що чим вищі люди, тим більше серед них "трах-тибі-дохів": астрологів, гуру та подібних. Люди, подібні до Маска, схильні цим хворіти", - зазначив Арестович.

Також радник ОП закликав українців не плутати Ілона Маска зі Starlink Маска.

«Дорогі українці, з кінця лютого ми задаємо тренд героїв. Світового рівня. Те, що ми демонструємо у військовій справі, естетичному та соціальному плані, потрібно ще пошукати у світовій історії. Не треба впадати в культуру скасування та ховатися від реальності за хейтом. Це не наш шлях. Є Twitter Маска, є Starlink Маска, який дуже допомагає на полі бою», - наголосив Арестович, запевнивши, що українці звільнять свої території, хто б що не писав.

Нагадаємо, що за деякими даними, Путін невиліковно хворий і з кожним днем ​​його стан погіршується.

Також повідомлялося, що російський лідер уже пошкодував, що розпочав реалізацію свого підступного плану з нападу на Україну.

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