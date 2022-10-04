Ілон Маск зробив нову заяву після скандалу: "Я все ще дуже підтримую Україну, але..."

Так, на скандальний твіт Ілона Маска, в якому він по суті запропонував Україні капітулювати і піти на кремлівський варіант "миру", відповів і президент Литви.
"Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва проголосували за це. Просто говорю", - написав Гітанас Науседа у Twitter.
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У свою чергу, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що коли йому потрібен буде сантехнік, він звернеться до Маска.
«Наступного разу, коли мені потрібен буде сантехнік, я подзвоню Ілону Маску. Він не займається сантехнікою? Тоді в чому річ, чому він говорить про міжнародні відносини та внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік кращий, ніж думки Маска щодо незаконно окупованих територій іноземної держави», — написав Кислиця.
На скандальний твіт також, нагадаємо, відреагували президент України Володимир Зеленський, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Пізніше Ілон Маск запевнив, що все ще підтримує Україну та пояснив, що його непокоїть.
"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масова ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу. Готівкові затрати SpaceX на запуск і підтримку Starlink в Україні на даний момент становить близько 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Зрозуміло, що ми за Україну", - написав Ілон Маск.
Тим часом, причину дивних заяв Ілона Маска спробував пояснити радник ОП Олексій Арестович.
«По-перше, там передвиборна кампанія у розпалі. Маск більше симпатизує республіканцям, а вони мають достатню кількість людей, які дивні думки такого роду живлять. А по-друге, на заході є інтелектуальний тренд проти насильства та непричинення зла. Треба розуміти, що чим вищі люди, тим більше серед них "трах-тибі-дохів": астрологів, гуру та подібних. Люди, подібні до Маска, схильні цим хворіти", - зазначив Арестович.
Також радник ОП закликав українців не плутати Ілона Маска зі Starlink Маска.
«Дорогі українці, з кінця лютого ми задаємо тренд героїв. Світового рівня. Те, що ми демонструємо у військовій справі, естетичному та соціальному плані, потрібно ще пошукати у світовій історії. Не треба впадати в культуру скасування та ховатися від реальності за хейтом. Це не наш шлях. Є Twitter Маска, є Starlink Маска, який дуже допомагає на полі бою», - наголосив Арестович, запевнивши, що українці звільнять свої території, хто б що не писав.
Нагадаємо, що за деякими даними, Путін невиліковно хворий і з кожним днем його стан погіршується.
Також повідомлялося, що російський лідер уже пошкодував, що розпочав реалізацію свого підступного плану з нападу на Україну.
Крім того, Politeka.net писала про загибель Героя, який керував "привидами Києва".