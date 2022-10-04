На думку експерта, битва за Крим для України буде важка, оскільки путін триматиметься за півострів до останнього.

Географічне розташування Криму та відсутність у Збройних сил України необхідної зброї зробить деокупацію півострова складним. У той же час, для путіна збереження Криму в складі Росії дуже важливо і стосується його особистого престижу, так що за напівострів він триматиметься до останнього.

Про це на конференції Центру аналізу європейської політики сказав екс-генерал-командувач армією США у Європі Марк Хертлінг.

"По-перше, острів є стратегічно важливим для чорноморського флоту росії, військово-повітряних баз та іншої військової інфраструктури. По-друге, Крим - це питання особистого престижу путіна. Це буде важка битва для України, бо навіть для того, щоб потрапити на півострів, є лише кілька доріг через територію, що складається з кількох дрібних острівців. Тому з погляду конвенційної війни це буде важко", - зазначив генерал.

Марк Хертлінг наголосив, що у 2014 році для окупації українського півострова росія використала флот та сили спецназу. Флоту Україна не має. На думку військового, однією артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні війська. Також генерал вважає, що для того, щоб утримати Крим, путін може використати стратегічні бомбардувальники та військово-морський флот, який досі використовується не повною мірою.

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