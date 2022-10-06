Кількість полонених окупантів зростає з кожним днем, багато хто з них уже розуміє, що на полі бою на них чекає лише смерть.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, полонені розповідають, що командування їх кинуло.

«Полонені поводяться по-різному. Є перелякані строковики, є гонорові хлопці… А зараз уже береш гонорових хлопців, а в них вже абсолютно згаслі очі. Вони абсолютно не вірять командуванню. І перші свідчення, які вони дають, звучать так: «Ми третю добу не можемо додзвонитися до командування. Вони просто не відповідають». Не те що немає авіаційної чи артилерійської підтримки, а вони просто не відповідають. Доповісти обстановку не можна, накази дізнатися. Вони зрозуміли, що їх кинули. Що їм все одно: здохнеш ти чи не здохнеш. Командуванню вже байдуже», - пояснив Арестович у традиційній бесіді з Марком Фейгіним.

Додамо, тим часом у Мережі з'явилися кадри, як під Херсоном росіяни на БМП вивісили білий прапор та здалися в полон. Російські військові без бою здалися українським солдатам та віддали справну бронемашину.

Нагадаємо, ЗСУ перемелюють останні еліти російської армії на Херсонському напрямку.

Також повідомлялося, що офіційно було оголошено початок звільнення від окупантів Луганської області.

Крім того, Politeka.net писала, що найближчим часом втрати окупантів різко зростуть.