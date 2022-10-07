Екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не варто ігнорувати погрози країни-агресора росії у контексті війни в Україні як блефу. Про це вона сказала на річниці газети Süddeutsche Zeitung.

"Нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф із самого початку", - наголосила колишній канцлер.

За словами Меркель, щоб Німеччина, Європейський союз та НАТО мали єдину, рішучу позицію щодо захисту, відновлення суверенітету та цілісності України. Повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого Меркель назвала "глибоким поворотним моментом".

Крім того, політик розповіла про імпульс до об'єднання Європи після відновлення єдності Німеччини під час розпаду радянського військового блоку за часів Михайла Горбачова.

"Агресивна війна росії та російського диктатора володимира путіна проти України руйнує основи всього, про що тоді домовилося міжнародне співтовариство, зокрема тодішній Радянський Союз, а потім росія", - сказала вона.

Меркель наголосила, що необхідно займатися "майбутньою архітектурою європейської безпеки у рамках міжнародного права". Втім, міцного світу в Європі можна досягти лише за участю росії. "Поки нам не вдалося цього зробити, холодна війна справді ще не закінчилася", - додала екс-канцлер.

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