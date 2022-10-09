Трагічну звістку повідомив на своїй сторінці в Facebook очільник Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський.

"В обласній лікарні Вінниці, після важкої хвороби на 87-му році життя пішов у далеку дорогу відомий український письменник, Король Гумору й Сатири, кавалер двох орденів Ярослава Мудрого Олег Федорович Чорногуз", — сказано в повідомленні.

Олег Чорногуз - автор першого українського сатиричного роману "Аристократ" із Вапнярки". Свого часу він також був головним редактором журналу «Перець».

Похований буде письменник у Києві на Байковому цвинтарі, "поряд з коханою дружиною Лідією, яка була для нього усім".

"У рідному селі Іванові (Яневі) залишилася посаджена нами з ним пам'ятна алея, побудований незадовго до смерті на батьківському обійсті новий будинок, названий на честь світлої пам"яті дружини "Лідиним домом", як він і обіцяв їй за життя, не здійснена поки що іще одна його мрія - Музей чотирьох поетів, двох народжених тут поляків і двох українців, одним з яких є він сам, Олег Чорногуз! Але ми втілимо у життя цю його мрію!", — наголосив Вітковський.

Також він додав, що в рідному селі покійного сатирика на Вінниччині буде вулиця, названа на честь Чорногуза. Окрім того, Спілка письменників впровадить премію його імені.

Українці в коментарях висловлюють співчуття: "Видатна і світла душею людина. Вічна пам'ять...", "Дуже шкода! Вічна пам'ять!".

Нагадаємо, названо місто, де ЗСУ можуть вломити окупантам вже найближчим часом.

Також було опубліковано уривок із щоденника окупанта з описом боїв та розстріла своєї ж колони.

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