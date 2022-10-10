У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти почали з самого ранку атакувати українські міста ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у різних частинах країни – у Львові, Хмельницькому, Києві, Дніпрі та інших містах. Вже відомо про десятки загиблих та постраждалих мирних людей, а також пошкодження об'єктів інфраструктури.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву після ракетної атаки путіну українськими містами. Її повідомлення опубліковали в офіційному телеграм-каналі відомства.

"Ми згуртовані та сильні як ніколи і нас не перемогти. Зараз ефективно по всіх пошкоджених об'єктах працюють рятувальники та енергетики. Ворог не може виграти цю війну на полі бою, тому вирішив позбавити нас світла та тепла. Так, у нас можуть бути тимчасові складнощі, але лише тимчасові – ми всі відновимо та відбудуємо. Це головна помилка ворога – думати, що нас можна зламати чи залякати", - сказала Маляр.

Раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до країни готується прибуття тисячі російських військових. Так, на сьогоднішній нараді він наказав голові МО РБ підготуватися до прийому та розміщення російських військових у Білорусі, яких, за його словами, "прибуде не одна тисяча", повідомляє Радіо Свобода – Білорусь.

"Ви не розраховуйте на велику чисельність Збройних сил російської федерації. Але це буде не одна тисяча людей. І будьте готові найближчим часом прийняти цих людей і розмістити там, де потрібно, за нашим планом. Без перебору, без нагнітання ситуації та обстановки", – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, "Буде безліч": українців попередили, до чого ще сьогодні готуватися, окрім ракетних атак.

Як повідомляла Politeka, Масштабний ракетний обстріл, з'явилося термінове звернення президента: "Спеціально обрали такий час".

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