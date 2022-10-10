Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов звернувся до окупантів та російського керівництва після масованих ракетних ударів по Україні у понеділок, 10 жовтня. Він заявив, що в українців цей терористичний акт викликає не страх, а лють та жагу помсти. Про це Данилов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте у нас тільки лють і зневагу! Не страх, не бажання про щось домовлятися", – зазначив Данилов.

Секретар РНБО додав, що такими діями росіяни пробуджують в українців бажання знищувати терористів, де б вони не знаходилися – на вулицях та в бункерах, на морі та на суші.

"Ви можете лякати тільки послушне російське стадо. Вам нас ніколи не зламати. А державу-терориста не врятують жодні ракети, це тільки збільшує нашу жагу Перемоги та помсти!" – наголосив він.

Нагадаємо, з раннього ранку понеділка, 10 жовтня, російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по українських містах, які призвели до руйнувань інфраструктури та загибелі мирних людей. "Прильоти" зафіксовано у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Полтавській областях.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія атакувала українські міста високоточними ракетами Х-101, Х-55, що запускалися зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також російські військові злочинці використовували ракети "Калібр", "Іскандер", С-300 та РСЗВ "Торнадо".

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