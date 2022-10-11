Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Крім того, Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби та боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (Добруш, Гомельська область).
В ГУР також додали, що найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.
В ролі основних «постачальників» виступають:
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- 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);
- 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);
- 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);
- 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);
- 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).
Вантажі мають прибути на залізничні станції «каменска» (каменськ-шахтинський) та «марцево» (таганрог) ростовської області.
Нагадаємо, у Білорусі помітили ешелон із танками.
Також повідомлялося, що Лукашенко офіційно оголосив про розміщення російських військових – що відомо про їхню кількість.
Крім того, Politeka.net писала, що озвучено напрями, якими війська можуть рушити з Білорусі.