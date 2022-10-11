Окупанти перекидають до Білорусі іранські дрони-камікадзе «Shahed-136», які в армії рф перейменовані на «Герань-2».

Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Крім того, Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби та боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (Добруш, Гомельська область).

В ГУР також додали, що найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

В ролі основних «постачальників» виступають:

- 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);

- 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);

- 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);

- 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);

- 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

Вантажі мають прибути на залізничні станції «каменска» (каменськ-шахтинський) та «марцево» (таганрог) ростовської області.

Нагадаємо, у Білорусі помітили ешелон із танками.

Також повідомлялося, що Лукашенко офіційно оголосив про розміщення російських військових – що відомо про їхню кількість.

Крім того, Politeka.net писала, що озвучено напрями, якими війська можуть рушити з Білорусі.