Всім українцям потрібно терміново залишити росію, якщо їм дороге власне життя.

Про це попередив російський журналіст Іван Яковіна, який із 2014 року живе в Україні.

"Росіяни обіс*алися з кримським мостом. Тому їм терміново треба показати, що вони ефективні і на щось здатні. Тому висмоктуються з пальця на порожньому місці всякі справи.

Я закликаю, якщо є громадяни України, які все ще живуть в росії, тікайте звідти! Зараз усе абсолютно на вас вішатимуть. Ви можете взагалі ні до чого не причетні – просто вулицею йти і все одно вам оголосять, що ви терорист і ви хотіли вбити путіна. Вас посадять у в'язницю, а до цього катуватимуть.

Навіть якщо у вас там родичі, тікайте звідти. Швидше за все, ви дуже скоро потрапите до в'язниці. Ви опинилися на правах євреїв у нацистській Німеччині. І не жартуйте з цим.

Я дуже добре пам'ятаю, коли я жив у росії 2008, почалося таке ж полювання на грузинів. Просто до шкіл приходили до дітей. Це справжнісінький нацизм.

Владі позаріз треба звітувати про розкриття сотень терактів, які нібито "вчинені і готуються Україною". Задля цього вони ловитимуть простих людей на вулицях", - стверджує Яковіна.

Нагадаємо, в ОП повідомили, чи може Захід зважитися на шантаж України, щоб посадити її за стіл переговорів із росією.

Також повідомлялося, що Путін може брехати про свій вік та сім'ю, в якій виріс.

Крім того, Politeka.net писала, що в росію полетіли перші похорони на загиблих в Україні "мобіків".