Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, автор якої пропонує скасувати безвізовий режим із Білоруссю. Питання направлено до Кабінету міністрів на вивчення, однак і глава держави відповів на нього.

На сайті Офісу президента 12 жовтня було опубліковано коментар президента, в якому він заявив, що зараз прикордонні пункти пропуску з Білоруссю і так закриті, крім одного у Волинській області, через який можуть повертатися додому українці.

При цьому кордон України тимчасово закрито на в'їзд для громадян Білорусі та інших іноземців. Питання про відміну безвізового режиму Зеленський запропонував розглянути уряду.

"Кабінету міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів щодо захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", - повідомив президент.

Автор петиції Костянтин Савров розмістив її ще 4 липня 2022 року. Він пояснив, що вільний в'їзд громадян Білорусі несе загрозу національній безпеці України.

"Під виглядом громадян Білорусі можуть вільно в'їхати ті ж громадяни Росії, для яких скасовано безвіз. Органи внутрішніх справ, як і міністерство оборони, перебувають у підпорядкуванні Росії і можуть видати будь-які документи тим самим громадянам держави-агресора. Білорусь пасивно бере участь у нападі на Україну , дозволяючи робити все, що шкодить нашій країні", – наголосив автор.

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