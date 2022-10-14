«Оцінити кількість убитих зараз абсолютно не реально, ніхто не рахує».

Про це, як пише Politeka.net, заявив у своєму Телеграм-каналі російський публіцист та журналіст Олександр Невзоров, розповівши, що вбиті мобілізовані вже є і серед його знайомих.

«Не знаю, що там пишуть про «першу похоронку» на мобілізунів з пітера, але навіть до мене прийшло вже сім, як мінімум, звісток про смерті пітерських знайомих (шість – шапкові знайомі, а один добре знайомий – ввічливий і чудово вихований продавець із пітерського бутіка)», - розповів Невзоров.

Подробиць, за його словами, ніхто не знає. Також публіцист наголосив, що тілами «мобілізантів» рови заповнюються догори.

«Зрозуміло, військкомати «не в курсі», бо згрібають російських мерців наступаючі українці і особливо не розбираючись прикопують під шаром хлорки та землі. Оцінити кількість убитих зараз абсолютно не реально. Ніхто не рахує. Але запити на хлорку, за повідомленнями постачальників ЗСУ, зросли приблизно в три-чотири рази», - заявив публіцист.

Невзоров також додав, що доля «мобілізантів» його хвилює мало і повідомлення, які він одержують – «прилітають» із його минулого життя.

«У кожного з убитих був вибір. Смерть та хлорку вони вибрали самі. Могли тікати, могли сісти, могли здатися, але не брати участь у цій гидоті», - підсумував Невзоров.

Додамо, тим часом російська влада визнала загибель п'яти мобілізованих з Челябінська, а військові блогери заявили, що кількість убитих і поранених серед мобілізованих значно вища через відсутність підготовки, спорядження та неодноразові випадки неправомірної мобілізації.

Також стало відомо про ліквідованого в Україні працівника мерії Москви.

Він не встиг повоювати і кілька тижнів: його мобілізували 23 вересня, а вбили 10 жовтня.

За інформацією РосЗМІ, 28-річний Олексій Мартинов керував одним із відділень уряду Москви. Знайомі стверджують, що він не мав жодного бойового досвіду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обривають телефони гарячої лінії "Хочу жити" з питаннями, як здатися в полон.

Також повідомлялося, що вперше до полону ЗСУ потрапила жінка.

Крім того, Politeka.net писала, що в Росію полетіли похоронки на ліквідованих в Україні новомобілізованих.