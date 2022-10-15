Уранці в суботу, 15 жовтня, російські окупанти знову завдали ракетного удару по Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", — наголосив він.

Крім того, вночі чотири авіаудари дронами, а на ранок ще 10 ракет С300 окупанти випустили по Запоріжжю. Подробиці удару розкрив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 в м. Запоріжжя руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що було вчасно локалізовані нашими рятувальниками.

Вранці ворог поцілив 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину та поранили двох людей. Били з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

Нагадаємо, тим часом у російських елітах наростає паніка – заговорили про революцію.

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