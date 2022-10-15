Уранці 15 жовтня ворог знову завдав ракетного удару по критичній інфраструктурі в Київській області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

В результаті атаки об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти «Укренерго» вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону.

Але при цьому Диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень. Українцям радять слідкувати за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу).

"Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17.00 до 23.00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", — наголосили в "Укренерго".

Відзначимо, близько 7 ранку 15 довтня ворог наніс удар по одній із громад Київської області. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, жертв немає. Відповідні служби фіксують наслідки та обставини атаки.



"Ще раз звертаюся до кожного – не фіксуйте місце влучань, не викладайте в мережі фото та відео. Від цього залежить наша з вами безпека", — наголосив очільник ОВА.

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