Утром 15 октября враг снова нанес ракетный удар по критической инфраструктуре в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В результате атаки объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжелые разрушения. Специалисты "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.

Но при этом Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений. Украинцам советуют следить за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения).

"Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00 часов! Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите излишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые востановительные работы", — отметили в "Укрэнерго".

Отметим, около 7 утра 15 октября враг нанес удар по одной из общин Киевской области. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, жертв нет. Соответствующие службы фиксируют последствия и обстоятельства атаки.

"Еще раз обращаюсь к каждому – не фиксируйте место попаданий, не выкладывайте в сети фото и видео. От этого зависит наша с вами безопасность", - подчеркнул глава ОВА.

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