Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої “часткової мобілізації” в рф.

Лукашенко розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні. Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

При цьому, як відзначають у ГУР, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює всю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

"У зв’язку з цим, о. лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати в. путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючі значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України", — попереджають у воєнній розвідці.

Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів.

Тому в ГУР наголошують, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах рф.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Білорусі прилетіли три Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал".

Також повідомлялося, що у Міноборони України розповіли про настрої серед білоруських військових.

Крім того, Politeka.net писала, що серед мобілізованих росіян є колосальні втрати.