21 жовтня пішов із життя ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, кавалер ордена “За заслуги” Віктор Олександрович Огнев’юк. Йому було 63 роки. Трагічну звістку повідомили на сторінці навчального закладу в Facebook.

"Немає слів, щоб висловити біль з приводу передчасної смерті ЛЮДИНИ, котра заслуговує на найкращі слова ПОВАГИ. Для нашого колективу – це непоправна втрата, адже Віктор Олександрович – ЛІДЕР Університету, багатогранна ОСОБИСТІСТЬ, яка власним прикладом вела за собою, своєю життєвою та професійною енергією запалювала серця людей різних поколінь, розбудовуючи заклад вищої освіти європейського рівня без хабарів, корупції, зі своєю корпоративною культурою і традиціями", — пишуть колеги.

Офіційну причину смерті ректора в університеті не стали називати.

Огнев’юк розпочав трудову діяльність з 1980 року, пройшов шлях від учителя історії, директора школи, завідувача районного відділу освіти, начальника Київського обласного управління освіти до заступника Міністра освіти і науки України. З 2007 року – ректор Київського університету імені Бориса Грінченка.

"Слова Бориса Грінченка «Україна. В цьому слові для мене все» стали сенсом життя Віктора Огнев’юка. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким. Поділяємо безмірне горе та біль і непоправність утрати", — сказано в заяві університету.

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