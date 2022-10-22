Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до країн Заходу після чергового обстрілу українських міст. Він вкотре акцентував увагу громадськості, союзників та партнерів на необхідності надання нашій країні систем протиповітряної оборони. Глава МЗС наголосив, що у питанні посилення обороноздатності України не повинно бути жодної хвилини зволікання. Про це Кулеба написав у себе на Twitter.

За його словами, російські окупаційні війська навмисне атакують критично важливу громадянську інфраструктуру. Кулеба наголосив, що ППО рятує життя українців, тому Захід не повинен зволікати з наданням нашій країні додаткового захисту.

"Субота в Україні починається із залпу російських ракет, націлених на найважливішу цивільну інфраструктуру. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України", – повідомив Куліба.

Зазначимо, що результатом роботи української протиповітряної оборони 22 жовтня вранці стала ліквідація 18 ворожих крилатих ракет. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, сили протиповітряної оборони України вже збивають близько 60% ракет, випущених ворожою російською армією у мирних українських містах. Щодо іранських дронів-камікадзе, то ефективність ППО ще більша.

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