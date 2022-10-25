Польща готова прийняти нову хвилю українських біженців. Про це заявила маршалок Сейму Польщі Елжбета Вітек в інтерв'ю Укрінформу. За її словами, у разі нової хвилі українців, які рятуватимуться від війни за кордоном, Польща надасть їм усіляку підтримку.

"Польща бачить цей виклик і, як і на початку війни, здатна допомогти всім, хто потребує допомоги. Ми не приховуємо, що це велике навантаження на наш бюджет, який зазнає економічних наслідків пандемії. Однак у ситуації, коли життя і здоров'я невинних людей перебуває під загрозою, ми не можемо відповісти по-іншому, окрім солідарності та підтримки. Тому ми й надалі допомагатимемо Україні та її громадянам усіма доступними засобами", – зазначила Вітек.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо в Україні цієї зими не буде забезпечено належне енерго- та водопостачання, а також опалення, то Європі загрожує "міграційне цунамі". "Адже якщо в Україні більше не буде електроенергії, опалення, води, то це може спричинити нове міграційне цунамі", - попередив Шмигаль. Прем'єр заявив, що зараз українці курсують між Європою та Україною. "З 24 лютого виїхало понад 8 млн осіб, повернулося понад 7 млн. Опитування показують, що 85% наших співгромадян, які виїхали з країни, хотіли б повернутися назад", - сказав Шмигаль.

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