У Польщі розпочали масові перевірки біженців із України. Якщо з'ясовується, що вони виїхали з Польщі більше, ніж на 30 днів, таким масово скасовують виплати грошової допомоги. Про це повідомляється на польському сайті prawo.pl.

В результаті після моніторингу понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат через тривалий виїзд з Польщі.

На даний момент у Польщі розробляється законопроект, який дозволяє не лише прикордонникам, а й іншим службам отримати доступ до інформації про дати кожного в'їзду та виїзду українських біженців із Польщі. Метою є прагнення запобігти випадкам незаконного отримання соціальної допомоги.

Раніше ми писали, що Польща готова прийняти нову хвилю українських біженців. Про це заявила маршалок Сейму Польщі Елжбета Вітек в інтерв'ю Укрінформу. За її словами, у разі нової хвилі українців, які рятуватимуться від війни за кордоном, Польща надасть їм усіляку підтримку.

"Польща бачить цей виклик і, як і на початку війни, здатна допомогти всім, хто потребує допомоги. Ми не приховуємо, що це велике навантаження на наш бюджет, який зазнає економічних наслідків пандемії. Однак у ситуації, коли життя і здоров'я невинних людей перебуває під загрозою, ми не можемо відповісти по-іншому, окрім солідарності та підтримки. Тому ми й надалі допомагатимемо Україні та її громадянам усіма доступними засобами", – зазначила Вітек.

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