За два тижні має запрацювати новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – "Красноїльськ – Вікову-де-Сус". Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Красноїльськ - це довгобуд. Роботи тут почалися ще в 2015 році, через рік призупинилися, і останні шість років будівництво було майже заморожене", - пояснив він.

За словами Найєма, переговори про відкриття пункту пропуску з румунською стороною було відновлено лише влітку цього року.

"Сьогодні на пункті пропуску встановили банери "Ласкаво просимо до України". Це фінал реконструкції. Залишилися невеликі роботи з підключення комунікацій та облаштування робочих місць для колег з митниці та прикордонної служби. Ми свою роботу майже закінчили, чекаємо на завершення робіт від румунських колег, яким ще потрібен час для облаштування дороги та інфраструктури зі свого боку", - розповів заступник міністра.

Повідомляється, що пункт пропуску почне працювати поетапно. Спочатку буде відкрито проїзд для легкового автотранспорту, згодом поїде порожній вантажний транспорт, а у перспективі Красноїльськ має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску. Відкриття пункту пропуску має розвантажити пункт пропуску "Порубне – Сирет", де зараз спостерігаються великі черги через активний поток вантажівок у румунські порти.

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