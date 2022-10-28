Російські загарбники на півдні розробляють кілька різних сценарієв, але ЗСУ готові до будь-яких з них.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

Так, за її словами, окупантів на півдні дуже багато, тому вони «можуть розшаровуватись, як то кажуть, на кілька епізодів».

«Так і відбувається, що вони можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега - це також досить красномовно. Те що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, що там залишаються, і світової спільноти, підготовку до вуличних боїв - це також одна з характеристик їхньої поведінки, їхньої подальшої операції, подальшого розвитку подій", - розповіла Гуменюк.

За її словами, рашисти, ймовірно отримали наказ тримати Херсон «до останнього».

«Ми усвідомлюємо, що така потрійна загроза їхньої невдачі – після «Москви» і Зміїного ще й Херсон – це буде критичний переломний момент для імперії. Цілком ймовірно, що вони отримали завдання триматися до останнього. Є рубежі оборони, є намагання облаштувати певну лінію, на якій будуть чекати перші проривні сили, і є облаштування позицій на лівому березі», – розповіла речниця Сил оборони півдня України.

У той же час Сили охорони та оборони Півдня готові до всього, в тому числі і до провокацій.

«Те, що вони намагалися звинувачувати ЗСУ, заздалегідь, то в підриві ГЕС, то в підриві "брудної бомби". Тобто вони постійно якісь інсинуації намагаються вкидати, для того, щоб створити оць це відволікання від справжніх процесів», - підкреслила Гуменюк, додавши, що українсбкі захисники пильно стежать за ворогом і бачать все, що відбувається.

У свою чергу в Генштабі ЗСУ повідомили, що так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області триває.

Так, особлива увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, "націоналізованих" підприємств. Наприклад, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до Скадовська та Генічеська.

«В той же час, відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території», - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що росіяни не тікають із Херсона.

За словами президента, російські війська не залишають Херсон, всі найбільш боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці.

«Вони не готові залишити Херсон. Але знають: якщо ми досягнемо успіху, вони не матимуть змоги вийти. Це оточення, так. Росіяни знають про цю проблему і небезпеку», – сказав Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Також повідомлялося, що звільнення українських територій може затягнутися.

Крім того, Politeka.net писала, що ситуація на Херсонщині неприємно змінюється.

Також нагадаємо, що українських захисників в Маріуполі окупантам здали місцеві мешканці.