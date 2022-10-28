В Архангельській області контрактник наїхав на колону строковиків. Про це повідомляє Baza.

ДТП сталася на полігоні неподалік міста Мирний. Вже підтверджено загибель двох людей, ще 11 військовослужбовців постраждали.

"Військовий «КАМАЗ», яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону з 20 військовослужбовців строкової служби. Одна людина загинула одразу, ще одна померла пізніше, у лікарні. Крім них в аварії постраждали ще 11 осіб — усіх їх доставили до лікарні Міноборони з різними травмами", - сказано у повідомленні.

Що саме спричинило аварію поки що не відомо.

Раніше повідомлялося про стрілянину на полігоні Західного військового округу у Білгородській області. НП сталася 15 жовтня. Тоді загинули щонайменше 11 людей, ще 15 госпіталізували із пораненнями різної тяжкості.

У міноборони рф тоді заявили, що під час заняття з вогневої підготовки з «добровольцями», яких готуються кинути на війну проти України, «терористи» обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу. Двоє з тих, хто почав стрілянину, були вбиті вогнем у відповідь.

Також повідомлялося, що звільнення українських територій може затягнутися.

Крім того, Politeka.net писала, що ситуація на Херсонщині неприємно змінюється.

Також нагадаємо, що українських захисників в Маріуполі окупантам здали місцеві мешканці.