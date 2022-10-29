Американський співак та композитор Джеррі Лі Льюїс помер у віці 87 років. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці музиканта в Facebook.

Льюїс отримав популярність наприкінці 1950-х років завдяки таким хітам як «Whole Lotta Shakin' Goin' On» та «Great Balls of Fire». Тоді ж його кар'єра мало не зруйнувалася: преса дізналася, що артист, якому на той момент було більше 20 років і який уже був одружений, збирається укласти шлюб зі своєю 13-річною двоюрідною сестрою Мірою Гейл Браун. Після цього скандалу музикантові довелося скасувати тур Великою Британією і повернутися до США, а лейбл Sun Records відмовився від співпраці з ним.

"Льюїс, можливо, остання справжня, велика ікона часів зародження рок-н-ролу, чия суміш блюзу, госпелу, кантрі, хонки-тонку та диких сценічних виступів так загрожувала кар'єрі молодого Елвіса Преслі, що змушувала його плакати, помер", - сказано у некролозі.

Джеррі Лі Льюїс був відомий ексцентричною поведінкою: він підпалював піаніно під час виступів, одного разу розбив голову мікрофонною стійкою, протаранив ворота маєтку "Грейсленд" Елвіса Преслі своїм Rolls Royce, вистрілив з револьвера в стіну свого офісу в Мемфісі і влучив у груди басисту, в нього був мільйонний борг перед податковою службою США. Усього музикант був одружений сім разів і мав шістьох дітей.

В останні роки артист страждав від численних хвороб та травм, "які, як часто говорили лікарі, мали вбити його десятиліття тому".

Нагадаємо, знаменита актриса пішла із життя за день до ювілею.

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