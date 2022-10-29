Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поки що не відчуває критичної шкоди від позиції Угорщини, яка постійно блокує санкції ЄС проти Росії, яка напала на нашу країну. Поки що Київ не змінюватиме своє ставлення до офіційного Будапешта.

Про це український дипломат сказав у інтерв'ю ТСН. За його словами, чутливі речі для України у позиції Угорщини є, проте це не критично. Якщо ситуація зміниться на гірший бік, тоді українська влада прийматиме відповідні рішення.

"Поки що у прем'єра Віктора Орбана своя внутрішня політика. Він у неї грає, воює за гроші Брюсселя, критикує Брюссель, це їхні справи. Все буде нормально", – запевнив Кулеба.

Глава МЗС вважає, що правління Обрану "просто треба перечекати".

"Орбан – дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то збудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати... Стільки скільки треба", – сказав він.

Кулеба додав, що угорська влада послідовно виступає за припинення санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. Будапешт стверджує, що економічні обмеження не працюють і лише шкодять угорцям.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію із нинішньою стратегією підтримки НАТО. Також він попередив про тяжкі наслідки війни для європейської економіки.

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