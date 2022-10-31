Посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликає офіційний Берлін не надавати притулку росіянам, які тікають із росії через мобілізацію на війну в Україну. На думку дипломата, ухилісти становлять загрозу безпеці як для Німеччини, так і для українців, які змушені були тікати до цієї країни через повномасштабне російське вторгнення. Про це він сказав у інтерв'ю Bild.
Олексій Макєєв зазначив, що ухвалювати російських дезертирів – неправильне рішення для Німеччини.
"Ці росіяни становлять загрозу безпеці не тільки для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок з дітьми, яким, зрештою, доведеться сидіти з цими чоловіками у притулках для біженців", – сказав Макєєв.
Посол висловив думку, що ті, хто тікають від мобілізації, насправді не шкодують, що росія напала на Україну, а просто не хочуть брати участі у бойових діях. Ті, хто справді засуджує злочинну російську владу, яка почала війну, виїхали з росії на початку вторгнення.
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"Мене дуже дратує, що майже ніхто з росіян не залишив свою країну, коли почалася війна. Про масові демонстрації я теж нічого не чув. Я вважаю, що від мобілізації тікають молоді люди, які ні про що не шкодують, але все ж таки хочуть уникнути служби в армії. У результаті вони роз'їжджають кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", – поділився посол.
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