Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що росія продовжує воювати із мирним населенням України. При цьому глава МЗС закликав не виправдовувати дії РФ нібито "відповіддю". За словами Кулеби, головна мета ракетних ударів РФ – бажання вбивати українців. Про це міністр написав у себе у Twitter.

Глава МЗС зазначив, що російські окупанти не можуть воювати з українськими захисниками на полі бою, тому обирають звичну для себе тактику терору. Росія, зокрема, намагається знищити критично важливу інфраструктуру України.

"Чергова партія російських ракет вразила критично важливу інфраструктуру України. Замість того, щоб битися на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це, бо має ще ракети і бажання вбивати українців", – заявив Кулеба.

У свою чергу, спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter додав, що країна-агресор РФ не зацікавлена ​​ні в мирних переговорах, ні в глобальній безпеці. Натомість кремлівський диктатор володимир путін несе смерть і руйнування.

"Ранок починається з сирен ППО по всій Україні. Російські ракети вразили енергетичну інфраструктуру Києва та інших міст, викликавши перебої з електрикою та водою. Росія не зацікавлена ​​ні у мирних переговорах, ні у глобальній продовольчій безпеці. Єдина мета Путіна – смерть та руйнація", – повідомив Ніколенко.

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