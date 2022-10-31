Кремль використовує трьох двійників російського президента Володимира Путіна. Для максимальної схожості їм зробили пластичні операції. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у коментарі Daily Mail.

Він підкреслив, що раніше двійників глави Кремля вже виявляли в "особливих випадках", зараз це стало "звичайною практикою".

"Ми знаємо конкретно про трьох людей, які продовжують з'являтися, але скільки їх всього ми не знаємо. Вони все зробили пластичну операцію, щоб виглядати однаково", - уточнив Буданов.

За словами глави української розвідки, єдине, що видає двійників – зростання. "Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини", – додав Буданов.

Чи міг путін зникнути через хворобу, голова розвідки говорити не став. Зазначимо, раніше Буданов припускав, що російський президент тяжко хворий.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов не раз звертав увагу, що поведінка та зовнішній вигляд путіна на різних заходах різко відрізняється. Так, наприклад, в Ірані у липні, за словами глави розвідки, міг бути саме двійник російського президента. Він також заявляв, що мінімум трьох двійників дізнається відразу, навіть не будучи фахівцем у цьому питанні. Буданов додав, що в ГУР є ті, хто розуміється на "путінознавстві".

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