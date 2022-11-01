Так, за словами глави МЗС, на заклик про допомогу відгукнулися вже 12 країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ веде діалог із партнерами щодо допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури після російських обстрілів, і домовленості є вже з 12 країнами. Про це повідомляється на сайті МЗС.

Кулеба зазначив, що українські дипломати постійно тримають контакт із партнерами з цього питання на основі списків потреб, підготовлених профільними відомствами. МЗС України оновило відповідні запити у рамках Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Крім того, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.

"Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів та компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів та обсягів підтримки", - розповів Дмитро Кулеба.

Серед обладнання, яке отримує Україна – генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше. "Ми не дозволимо російському терору зламати нас чи наших партнерів... Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, яка відгукнулася на наш терміновий запит", - зазначив Кулеба.

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