Болгарія продовжила програму перебування для біженців із України на необмежений термін. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Зазначається, що Болгарія продовжуватиме розміщувати українських біженців, але перемістить їх із готелів до державних установ. Буде дано 15-денний термін до середини листопада, щоб людей, які були розміщені в готелях, переселили до відповідних приміщень.

"Лише Болгарія та ще дві країни – Кіпр та Ірландія – надають такий захист на необмежений термін. З іншого боку, ми хочемо переконатися, що взимку ці люди будуть розміщені у належних місцях і їм не доведеться переїжджати у суворі кліматичні умови", - прокоментував міністр. внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв.

Зазначимо, що раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувати за кордоном.

"Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить росія. Ви бачите, що робить росія, все це бачать. Повернутися зараз - це знову ж таки піддати себе, своїх дітей, своїх усіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старенькі. Тобто не треба цього робити. Якщо є можливість, залиштеся поки що перезимувати за кордоном", - підкреслила вона.

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