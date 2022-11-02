Високий суд Лондона буде судити путіна та ПВК Вагнера за тероризм в Україні, подано перший цивільний позов від постраждалих у цій війні.

Постраждалі від російської війни проти України подали цивільний позов до Високого суду Лондона проти президента РФ Володимира Путіна та підконтрольної Кремлю приватної військової компанії "Вагнер" та її засновника Євгена Пригожина. Позов підтримала також українська влада.

Про це йдеться на сайті британської юридичної компанії McCue Jury & Partners, яка представляє інтереси позивачів.

Позов ґрунтується на незаконній змові між Пригожиним, ПВК "Вагнер" та Путіним з метою терору українського народу із застосуванням незаконних коштів. "За нашими даними, це перший випадок в історії, коли проти приватної військової компанії було подано позов за тероризм і змову з державою-ізгоєм, що фінансує його, з метою ведення незаконної війни", - стверджують британські юристи.

Згідно з повідомленням, ця справа є частиною ширшої кампанії юридичного протистояння громадянського суспільства, що здійснюється міжнародною групою юристів, слідчих та активістів. Зазначається, що незабаром аналогічні справи буде ініційовано також у США.

Юридична компанія зазначає, що вперше жертви подали до суду на ПВК "Вагнер" за "навмисне заподіяння шкоди та страждань шляхом використання тероризму як інструменту війни для просування кримінальних амбіцій злочинного президента".

Юристи нагадали, що мільярди доларів активів, пов'язаних із ПВК "Вагнер", Путіним та його клептократами, були заморожені відповідно до санкцій у всьому світі, проте ще більше активів залишаються розмороженими і продовжують підживлювати російську військову машину.

"Це та інші справи в рамках кампанії можуть допомогти гарантувати, що жодного із заморожених активів не буде повернено військовим злочинцям, їхній військовий бюджет буде спустошений, а всі кошти перейдуть безпосередньо до постраждалих", – зазначають британські юристи.

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