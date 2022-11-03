Трагічну звістку повідомила на своїй сторінці в Facebook журналістка Марина Кінах.

"Як страшно, як боляче, коли з життя йдуть молоді, талановиті, життєрадісні люди… Наталочка, люба, як же так… Завжди мене вітала з усіма святами, дарувала диски зі своїми піснями, дзвонила та цікавилася моїм життям і розповідала про себе… Плачу… Не можу повірити… R.I.P. 🙏🙏🙏", — написала Марина.

За словами журналістки, Романенко пішла з життя 2 листопада. Причину смерті не розкривають.

Наталія Романенко була співачкою та автором пісень. Серед її найвідоміших композицій - "Кохаю тебе", "Любимые глаза", "Подснежники", "Заметай зима", "Февраль" та інші. У артистки залишився чоловік та двоє дітей.

Українці в коментарях висловлюють співчуття: "І я не можу повірити... просто не можу... одну з моїх перших пісень вона записала багато - багато років тому і створила з неї справжнє диво. Така яскрава, добра дівчина... Боже...", "О Боже.....шок просто.....я також була знайома з Наталею.....Вічна пам'ять", "Господи…Наталочка…Як?Що сталося?", "Чому так? Господи! Навіщо забираєш самих найкращих...Біль та сльози... Співчуття рідним та близьким людям".

Нагадаємо, знаменита актриса пішла із життя за день до ювілею.

Також повідомлялося про смерть видатної співачки. У сім'ї розповіли, що це сталося уві сні.

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