У російських військах через низький моральний дух і небажання воювати почали розгортати "загороджувальні загони" або "блокуючі частини". Ці підрозділи загрожують розстрілом своїх солдатів, що відступають. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
У звіті розвідки зазначається, що "загороджувальні війська" використовують для примусу солдатів до наступу, як це було раніше в попередніх конфліктах.
За даними британської розвідки, останнім часом російські генерали хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, зокрема, можливо, дозволяли стріляти у відмовників після попередження.
"Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил", - зазначають у британській розвідці.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Раптово обірвалося життя відомої української співачки: "Наталочка, люба, як же так..."
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук чесно показала фігуру до схуднення: "Обіцяю, що доведу..."
Рф слідом за мобіками перекидає в Білорусь інженерні війська: що відомо на цей момент
НБУ запроваджує нові жорсткі правила з 3 листопада: що потрібно знати українцям
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України перехопила розмову, в якій воюючий окупант розповів дружині про "загороджувальні загони". За його словами, війська вишикувані в кілька ліній, і якщо хтось спробує відступити назад з поля бою, його пристрелять свої ж солдати.
Нагадаємо, "Часи змін": став відомий зміст розмови Шольца з Сі Цзіньпіном, який називав Путіна своїм другом.
Як повідомляла Politeka, "Два місяці тому ми про це навіть говорити не могли": на фронті помічено серйозні зміни.
Також Politeka писала, що "Усі в один голос говорять": названо обнадійливі терміни повалення російської арміі в Україні.