У російських військах через низький моральний дух і небажання воювати почали розгортати "загороджувальні загони" або "блокуючі частини". Ці підрозділи загрожують розстрілом своїх солдатів, що відступають. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

У звіті розвідки зазначається, що "загороджувальні війська" використовують для примусу солдатів до наступу, як це було раніше в попередніх конфліктах.

За даними британської розвідки, останнім часом російські генерали хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, зокрема, можливо, дозволяли стріляти у відмовників після попередження.

"Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил", - зазначають у британській розвідці.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України перехопила розмову, в якій воюючий окупант розповів дружині про "загороджувальні загони". За його словами, війська вишикувані в кілька ліній, і якщо хтось спробує відступити назад з поля бою, його пристрелять свої ж солдати.

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