У Рівному на дитячому майданчику пролунав вибух, з'явилися кадри з місця події.

Увечері п'ятниці, 4 листопада, в одному з мікрорайонів Рівного пролунав вибух. За попередньою інформацією, постраждали чотири особи, серед яких малолітня дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Зазначається, що вибух стався на вулиці Романа Шухевича, повідомлення про нього надійшло близько 21.00. На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники. Сюди також прибуло керівництво ГУНП та Рівненського РУП.

Правоохоронці заздалегідь встановили, що на дитячому майданчику у дворі житлового будинку здетонував боєприпас, кинутий невідомим чоловіком. Внаслідок вибуху постраждали чотири особи, серед яких малолітня дитина.

Правоохоронці на місці події виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину. З ними спілкуються співробітники поліції.

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