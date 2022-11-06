Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 листопада.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей. Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області, завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів.

В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил російської федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ.

ЗСУ, фронт

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

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Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу вразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.

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Додамо, що останнім часом втрати у лавах окупантів різко зросли, і на це є причини.

Також стало відомо, що у Кремлі почали готуватися до другої хвилі мобілізації.

Крім того, Politeka.net писала, що Медведєв зганьбився новою порцією ахінеї.