Про це повідомляє пресслужба МВС.
Так, Кабінет міністрів України прийняв зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін у найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів.
Тобто з 14 грудня 2022 року в українців буде вибір між отриманням послуг:
🔹виключно онлайн із оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;
🔹чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.
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Електронні варіанти документів, тобто Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів не просто стануть рівнозначним до фізичних документів, а можуть повністю їх замінювати.
Діджиталізація послуг передбачає, що самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим. Громадяни зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.
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