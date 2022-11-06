В Україні з 14 грудня відповідно до рішення Кабміну набудуть чинності кілька важливих змін.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, Кабінет міністрів України прийняв зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін у найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів.

Тобто з 14 грудня 2022 року в українців буде вибір між отриманням послуг:

🔹виключно онлайн із оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

🔹чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.

Електронні варіанти документів, тобто Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів не просто стануть рівнозначним до фізичних документів, а можуть повністю їх замінювати.

Діджиталізація послуг передбачає, що самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим. Громадяни зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.

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