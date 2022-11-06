Американський актор і співак, молодший брат соліста Backstreet Boys Аарон Картер раптово помер у суботу, 5 листопада. Артиста знайшли мертвим у ванні в своєму будинку в Каліфорнії. Йому було лише 34 роки.

Аарон Картер мав досить скандальну репутацію та складні стосунки зі своїм братом та сестрами. У 2017 році він потрапив до реабілітаційного центру, коли його заарештували за зберігання "заборонки".

В останні роки він боровся із залежністю і постійно лежав у рехабах, а також намагався відновити опіку над своїм сином Принцем від моделі Мелані Мартін, який народився у листопаді 2021 року.

Аарон набув популярності ще з дитинства, виступаючи на розігріві у групи свого старшого брата. Далі він продовжив кар'єру як репер та актор.

Картер, як і багато молодих музичних зірок його епохи, також знімався в кіно, з'явившись у кількох ситкомах Disney Channel. Крім того, він знімався в "Товстуні Альберті" та "Зачарованій Еллі".

Аарон з'являвся зі своїми братом та сестрами у реаліті-шоу "Дім Картерів" у 2006 році, а у 2009 брав участь у шоу "Танці з зірками".

Це вже друга велика втрата для зірки культового бойз-бенду Backstreet Boys Ніка Картера: 2012 року померла його молодша сестра.

Нагадаємо, знаменита актриса пішла із життя за день до ювілею.

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