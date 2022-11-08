Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому звіті аналитиків Американского Інституту вивчення війни.
Так, фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин підтвердив, що «Вагнер» відкриває в Курській і Бєлгородській областях центри підготовки та управління народним ополченням, які діятимуть поза межами ЗС РФ.
«Виступи Пригожина в ЗМІ на День Соборності також зафіксували ту саму ідею співпраці між російським урядом і бізнесом, що, ймовірно, вказує на те, що він намагається розширити свою владну базу, орієнтовану на Вагнер в Росії, одночасно підриваючи об’єднані російські операції в Україні», - йдеться у звіті.
Пригожин також розпочав будівництво самостійного укріплення в Білгородській області і постійно дискредитує губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова.
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Окрім Пригожина, отримати бізнес-можливості на фоні російського вторгнення в Україну також намагається лідер Чечні Рамзан Кадиров.
Так, Кадиров, як і Пригожин, рекламує залучення до його війська та підриває офіційні Збройні сили Росії.
«І Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні. Російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які, незважаючи на його неодноразові заперечення, показують, що він створив у суспільстві уявлення про те, що він може зайняти владну позицію», - йдеться у звіті.
Крім того, зазначається, що Пригожин також, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників Кремля, а Центр Українського Опору навіть повідомляв, що він неофіційно зустрічався з головою адміністрації Путіна Антоном Вайно.
Нагадаємо, в Астрахані, куди відправляють іранські дрони, сталася потужна пожежа.
Також повідомлялось, що Росія може посилити атаки після отримання іранських ракет.
Крім того, Politeka.net писала, що Україна і росія можуть відновити переговори.