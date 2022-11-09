«Снігурівка Миколаївської області вже досить тривалий час була в положенні, м'яко кажучи, оперативного оточення».

Про це, як пише Politeka.net, повідомив військовий експерт Олександр Коваленко, коментуючи повідомлення окупантів про тяжкі бої в цьому районі.

«Окупанти панікують, що ЗСУ почали звільнення міста і навіть зайшли до нього, а за деякими повідомленнями, вже звільнили і роздовбали колони окупантів, що втікають з міста», - зазначив Коваленко, закликавши вірити лише офіційним повідомленням.

Експерт наголосив, що якщо Генштаб ЗСУ не повідомляє такої інформації, до неї необхідно ставитися насторожено і додав, що «Снігурівка вже досить тривалий час була в положенні, м'яко кажучи, оперативного оточення».

"Саме ж місто є важливим трампліном як в операції зі звільнення Херсона, так і Берислав-Козацької локації", - пояснив Коваленко.

За його словами, російські окупанти, усвідомлюючи важливість Снігурівки, наполегливо її утримували.

«Підтримуючи її всім, що тільки можна і в будь-якому стані. Наприклад, кидали одночасно як пошарпані підрозділи 20-ї мсд 8-ї ОВА, і найсвіжіші БТГр зі складу 38-ї мсбр 35-ї ОВА», - розповів Коваленко.

Однак ЗСУ вперто, планомірно і терпляче точили ворожий потенціал у «Снігурівській локації».

«Росіяни там уже досить довгий час перебувають у пастці та зазнають регулярних втрат. Так чи інакше, а контрнаступ має розпочатися на одному з цих напрямків. Чи почалося воно? Повірте, не паблики і сторінки російських пропагандистів тому мають бути маркером, а саме Генштаб ЗСУ. Все інше від Лукавого», - наголосив військовий експерт.

Додамо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув на "жест доброї волі" росіян у Снігурівці.

Російські воїнкори ж поділилися: деякі повідомили, що з населеного пункту їх уже вибили, а інші стверджували, що за населений пункт точаться бої.

Нагадаємо, боєць ЗСУ розповів, що зараз відбувається на полі бою і про велику кількість загиблих мобіків.

Також повідомлялося, що у розвідці заявили про початок вирішального періоду війни.

Крім того, Politeka.net писала, що мобілізацію та військовий стан готуються продовжити – до якої дати.