Росії потрібно не менше тижня, щоб вивести війська з Херсона. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков, передає Reuters. Він зазначив, що окупанти мають 40 тисяч військових у Херсонській області, вони все ще мають сили в місті, навколо міста і на західному березі Дніпра.

"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Як мінімум, це займе один тиждень", – сказав міністр.

Резніков підкреслив, що такий відступ звільнить сили з обох сторін для боротьби в іншому місці і припустив, що Росія може посилити свої підрозділи у Запорізькій області.

"Зима загальмує будь-яку діяльність на полі бою для всіх сторін... Це вигідно всім сторонам. Ми використовуємо цей час із максимальною віддачею для наших збройних сил, для перегрупування, для оновлення та ротації, і добре їх підготуємо", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам здати Херсон. Він оголосив про це рішення після того, як головнокомандувач російської армії в Україні Сергій Суровікін, доповідаючи про стан справ, запропонував "відвести війська на лівий берег Дніпра".

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