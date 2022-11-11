На думку експерта, путін боїться, що його на цьому заході можуть просто вбити, а забезпечити безпеку для нього можуть лише в Росії.

Політичний аналітик Ольга Курносова вважає, що причиною відмови російського президента путіна їхати на саміт G20 може бути його страх. Про це вона сказала в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За її словами, глава Кремля дбає про свою безпеку. Більше того, він вважає, що на зустрічі його можуть вбити.

"Те, що він не поїде, було очевидно вже давно. Він боїться кудись їхати, бо там які б заходи безпеки не вживалися, таких гарантій безпеки, які є в росії, у нього там не буде. Деякий час тому йшлося про те, що замість путіна туди поїде Мішустін, але його не пустили. Все-таки мабуть Мішустін може сказати не те, що потрібно кремлю, тому поїде лавров. Гарантія, що скаже те, що потрібно тільки для лаврова, а Мішустіна небезпечно відпускати. Це говорить про те, що і в уряді свідомих людей, які розуміють усі безумства нинішньої російської політики, достатньо, і вони вже бояться їх кудись відпускати", - сказала вона.

Ольга Курносова вважає, що путін боїться "не приниження". Мовляв, у нього є побоювання саме якихось інших фізичних речей.

"Це все-таки зовсім інша країна і мало хто і що там може бути. Параноя і побоювання за своє власне життя досягли якихось абсолютно шалених масштабів", - додала Курносова.

Нагадаємо, "Дивно, що путін це заохочує": російська еліта має новий привід для паніки, і це не війна.

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