Президент України наголосив, що готовий до переговорів, проте не бачить від кремля готовності до них.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відмовляється від переговорів із кремлівським тираном володимиром путіним, проте не бачить жодних передумов до того, що Москва готова укласти мир на умовах України. Указ, підписаний у жовтні про відмову переходити з диктатором до дипломатії, не відкидає зміни риторики самої Росії.

"Я не зачиняв двері. Я сказав, що ми готові говорити з росією, але з іншою росією. Тієї, яка дійсно готова до світу. Такої, яка готова визнати, що вони окупанти", - розповів лідер української нації в інтерв'ю CNN.

Він додав, що продовжить наполягати на поверненні всіх територій, на які зазіхнула країна-агресор із 2014 року. Це не лише відновлення прав та територій, а й насамперед відновлення справедливості.

"І поки я не чув подібних заяв від російської федерації - ні від путіна, ні від когось ще", - сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що у західній пресі вважають, що поразка посії у битві за Херсон може дати поштовх для початку реальних переговорів із Москвою. "При цьому партнери Києва переконані, що перш ніж сідати за стіл переговорів, необхідно "зміцнити деякі стратегічні наріжні камені". Саме тому США та НАТО підтвердили президентові України Володимиру Зеленському відправлення озброєння, яке допоможе, зокрема, убезпечити країну від атак за допомогою іранських дронів-камікадзе”, – пише видання la Republika.

Нагадаємо, "Дивно, що путін це заохочує": російська еліта має новий привід для паніки, і це не війна.

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