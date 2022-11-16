Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що влучення ракет на польську територію не було б, якби Росія не вторглася до України. Він наголосив, що вся відповідальність лежить на російських окупантах. З такою заявою прем'єр виступив у рамках саміту G20 на Балі 16 листопада.

Він провів прес-конференцію та сказав, що війна путіна продовжує руйнувати світову економіку. Сунак закликав союзників дочекатися результатів "повного розслідування обставин учорашнього падіння ракет у Польщі".

"Нам усім має бути ясно, нічого цього не сталося б, якби не вторгнення Росії в Україну. Така жорстока і безжальна реальність путінської війни. Поки це триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки це триває, це продовжить руйнувати світову економіку", – заявив Сунак.

Ріші Сунак

Раніше він провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом України Володимиром Зеленським. Лідери заявили, що "хоч би яким був результат цього розслідування, вторгнення путіна в Україну прямо винне в продовженні насильства".

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Нагадаємо, увечері, 15 листопада, після масованої атаки РФ по Україні польські ЗМІ повідомили, що у містечку Пшеводув у Грубешівському районі, розташованому за 5 кілометрів від кордону з Україною, стався вибух. Associated Press з посиланням на джерело у розвідці США повідомило, що російські ракети перетнули кордон Польщі. Згодом МЗС Польщі підтвердило, що ракета російського виробництва впала на території країни, вбивши двох людей.

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