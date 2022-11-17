Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки що повертатися в Україну небезпечно, проте він не може заборонити людям не повертатися додому. За його словами, це "особиста відповідальність кожного". Про це український президент розповів під час прес-конференції із представниками ЗМІ.

"Заохочувати повертати людей - це велика відповідальність. Але, на мою думку, чи повертатися людям, коли є ризик, - це особиста відповідальність. Це особисті речі. Я не можу так сказати: "Повертайтесь!". Якби українське небо було повністю або на 90% захищено, ми говоримо відверто: економіка держави без вас не може працювати, і все ж таки її немає без працюючих людей, на сьогодні я не можу надати гарантій, що наші повітряні сили захистять на 90-95%, бажано – на 100%", - наголосив він.

Втім, Зеленський упевнений, що після перемоги України буде "людський" та "економічний бум". "Вони все повернуться. Ще будуть черги, а також будуть громадяни з інших країн, які захочуть приїхати до України. У нас буде бум", – жартівливо сказав лідер України.

Нагадаємо, Слідом за загибеллю Стремоусова: загадково зникла "заступник голови" Херсонщини, призначена окупантами.

Як повідомляла Politeka, Українська ППО успішно знищила ракети окупантів: відео неймовірного результату.

Також Politeka писала, що "Друга армія світу" витратила три дорогі ракети, щоб зруйнувати ресторан: кадри з місця.