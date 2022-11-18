Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна з Росією може закінчитися раніше, ніж ЗСУ звільнять територію України військовим шляхом. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Подоляк нагадав, що під час російського вторгнення 24 лютого ніхто не вірив, що Україна вистоє у цьому протистоянні. Проте вже закінчилося дев'ять місяців війни, і наша країна перебуває у фазі контрнаступу, ефективного просування деокупації своєї території.

"Тому мені видається, що це просто такий дискусійний майданчик, де можна говорити - малоймовірно, велика ймовірність тієї чи іншої події. Але події - це конкретні дії на лінії фронту і це конкретне постачання військових можливостей", - розповів він.

Радник голови ОП наголосив, що Україна в будь-якому випадку ефективно просуватиметься на фронті. Також він прокоментував, чи можлива повністю військова перемога України у війні.

"Чи можлива повністю стовідсоткова військова перемога? Можливо, виглядатиме трохи інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській або Донецькій області, впаде велике місто, яке вісім років було окуповано РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси - і в політичних елітах РФ, і в суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом все звільнятимемо. Тому що буде звільнено воно за фактом того, що Росія програла війну", - пояснив Подоляк.

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