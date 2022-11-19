З початку повномасштабного вторгнення рф автор блогу "Зникаючий Київ" пішов захищати Київ у складі 241-ї бригади тероборони.

"Кілька днів тому, захищаючи своїх побратимів, він отримав поранення від яких помер в шпиталі", — повідомила в Facebook Альона Деньга, засновниця тревел-блогу Veter do it.

Сергій Миронов любив Київ, вивчав його деталі та історію.

"Всім цим він щиро ділився з усіма охочими на своїх прогулянках, які тривали по 4-5 годин, бо ніхто не хотів розходитися та відпускати Сергія, а він продовжував розповідати, розповідати і розповідати. Він знав ледь не на пам'ять коди до під'їздів усіх старих будинків Києва, навіть мав окремі ключі від деяких дворів, він знав в якому під'їзді стоїть 100-літня щітка для взуття з кінського волосу, а де за совєтів законсервували цілі пожежні сходи й тепер це наче музейний експонат з минулої епохи", — розповіла Деньга.

Рік тому Миронов почав власноруч реставрувати двері та вікна в старих київських будинках, робив це власним коштом, бо хотів зберегти історичне місто.

"Гинуть люди, які любили Київ усім серцем і своїми справами. Люди, які любили vanishing Київ (що зникає) і хотіли його трохи зберегти для нащадків, самі зникають. Це дуже боляче. І боляче щось не встигати. Тому не затягуйте ніколи ні з чим, що вас просять військові", — написала депутатка Київміськради Ксенія Семенова.

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