Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 листопада.

За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в Донецькій області в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані.

На Херсонщині підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

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